МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Высокопоставленные правительственные чиновники по меньшей мере 20 государств стали жертвами хакерской атаки на мессенджер WatsApp, предает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с расследованием компании.

Ранее сообщалось, что американская социальная сеть Facebook обвинила израильскую компанию NSO Group Technologies во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp. В иске уточнялось, что хакерской атаке подверглись 1,4 тысячи устройств с 29 апреля по 10 мая 2019 года.

По словам источников агентства, расследование WatsApp показало, что "значительная" часть известных жертв состоит из высокопоставленных правительственных и военных должностных лиц по меньшей мере из 20 стран на пяти континентах, в том числе из США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистане и Индии.

В мае текущего года газета Financial Times со ссылкой на WhatsАpp и экспертов написала, что уязвимость в приложении WhatsApp позволила злоумышленникам внедрять шпионские программы на телефоны с помощью звонков на них через приложение. По данным газеты, вредоносное ПО было разработано израильской компанией NSO, которая разрабатывает ПО для спецслужб.