МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции США снимает обвинения о взятках на телеком-рынке Узбекистана в отношении компании VEON (ранее Vimpelcom), следует из сообщения VEON.

"VEON объявляет о заключении соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA), о котором компания договорилась с министерством юстиции США 18 февраля 2016 года. Это знаменует собой завершение мониторинга соблюдения требований компанией VEON, проводимого в связи с DPA, и соглашение компании с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC)", — говорится в сообщении компании.

Компания отмечает, что после заключения DPA министерство юстиции США направило в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка "ходатайство о снятии обвинений, отложенных в рамках DPA".

Речь идет о соглашении, заключенном в феврале 2016 года телеком-холдингом Vimpelcom Ltd. (ныне VEON), в рамках которого компания согласилась выплатить 795 миллионов долларов для урегулирования претензий со стороны властей США и Нидерландов, связанных с обвинениями в коррупции в Узбекистане. Кроме того, тогда компания договорилась о соглашении об отсрочке судебного преследования с Минюстом, в рамках которого независимый наблюдатель осуществлял контроль над соблюдением требований компанией и ее дочерними предприятиями.

Минюст США требовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По его данным, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также вели Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следовало, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.