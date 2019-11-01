МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Спутниковая система "Гонец" второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, будет предоставлять пользователям услуги телефонной спутниковой связи, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

В настоящее время в России работают операторы, предоставляющие услуги телефонной связи через зарубежные спутниковые группировки. Даже Минобороны России в настоящее время пользуются услугами американского оператора Iridium.

"В новом поколении системы "Гонец" планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной", — сказал он.

Ранее сообщалось, что развертывание группировки начнется в 2024 году. Она будет состоять из 28 спутников.

В первую очередь новая система будет нацелена на рынок промышленного Интернета вещей. Она, как полагают разработчики, будет востребована в таких отраслях, как энергетическая, нефтегазовая, транспортная сферы, включая судоходство, сельское хозяйство, экология, добывающая промышленность и др.

"А такие достижения, как обработка большого количества данных, "облачные" технологии, использование датчиков не только для получения информации, но и с функцией контроллера дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы", — рассказал Химочко.