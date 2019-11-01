МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Американская Apple запустила в России стриминговый видеосервис Apple TV+, сообщается на сайте компании.

Стриминговые (потоковые) сервисы работают по принципу передачи контента от провайдера к пользователю. Предполагается, что контент уже загружен на стороннем сервере, и конечному пользователю не требуется скачивать его для просмотра или прослушивания: контент транслируется в режиме реального времени.

"Встречайте 1 ноября. Новый контент Apple Originals каждый месяц. Подписка 199 рублей в месяц после 7 дней пробной подписки. До шести пользователей", — говорится в сообщении Apple.

Приставка Apple TV подключается к телевизору, расширяя возможности его использования. С помощью нее можно получить доступ к сервисам и приложениям Apple, в том числе к iTunes Store. Скачанные музыку, видео можно при помощи приставки передавать на другие цифровые устройства Apple, а действия этих устройств, наоборот, транслировать на экран телевизора.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в конце сентября назвал ожидаемый выход на российский рынок Apple TV+ "серьезнейшим вызовом". Он призвал ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, вступившего в силу еще в 2017 году, отметив, что во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход международных IT-гигантов на национальные рынки медиаконтента.