МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Власти хотят разрешить торговлю иностранными криптоактивами на российских биржах. Новый вариант законопроекта "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) подготовили ко второму чтению в Госдуме, сообщает РБК. Он регулирует выпуск, учет и обращение цифровых аналогов долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале. Закон планируют принять до конца года.

Эксперты, опрощенные агентством "Прайм", считают, что в законопроекте много недостатков и он никак не поможет регулированию крипторынка в России и привлечению иностранных инвестиций.

В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ ЗАКОНОПРОЕКТА

Чтобы запустить оборот криптоактивов, законодатели планируют создать еще один вид участника рынка — оператора по обмену ЦФА, иначе говоря, криптобиржи. В новом варианте законопроекта к предпринимателям и юрлицам, которые хотят стать криптобиржами, предъявляется ряд дополнительных требований, в том числе, они должны быть включены в специальный реестр и иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн рублей.

Аналитики Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) считают, что закон должен подразумевать использование не только централизованных информационных систем.

"Во всех популярных блокчейн-системах можно обойтись без централизованного посредника, поскольку целостность информации обеспечивается технологическими и программными методами", — сообщили они.

По их мнению, привлечь на российский рынок иностранных инвесторов тоже не получится. Этому будет препятствовать, во-первых, необходимость личного присутствия субъекта для идентификации. Более эффективной может стать идентификация по банковским реквизитам.

Кроме того, в иностранных юрисдикциях не существует понятия ЦФА, что позволит трактовать его по-разному, пишет РБК. Например, использование иностранного актива как криптовалюты по-прежнему запрещено, но вводить его в оборот в качестве ЦФА будет легально.

Судьба биткоина остается под вопросом. В новом законопроекте фигурирует термин "цифровые валюты", который определяется как "совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), используемых в информационных системах и предлагаемых в качестве средства платежа". В рамках информационных систем для выпуска ЦФА закон запрещает их выпуск и оборот.

РАКИБ считает, что закон должен определить порядок и случаи использования криптовалюты в сделках в связи с упрощением расчетных процедур, в том числе за счет автоматизации процессов, а также снижением издержек.

"Не регулируя рынок стандартных криптовалют, мы теряем миллиарды долларов ежегодно. А тратя время на новый формат выпуска псевдокриптовалют для псевдокриптобирж, мы создаем сказочный мир, который возможно и не будет никогда реальностью", — разделяет мнение гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Он уверен, что рынку российского краудинвестинга, там, где проекты действительно заинтересованы в международном финансировании, куда нужнее снятие барьеров для, к примеру, возможности входа иностранных инвесторов в капитал российских проектов через краудинвестинговые платформы.

КАК ЕГО ПРИНЯТИЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК

"По моим данным, рынок не особо серьезно следит за происходящим с этим законопроектом, даже те, чья деятельность максимальным образом визуально подходит под новый вариант. Потому что это не про те криптовалюты, которые действительно применяются", — говорит Щельцин.

РАКИБ также дает законопроекту отрицательную оценку. Эксперты считают, что он не откроет перспектив для полноценного создания и развития новой цифровой экономики в РФ, не создаст благоприятного инвестиционного климата, окончательно отсечет российский бизнес от возможности получения иностранных инвестиций и будет побуждать российских инвесторов и российские проекты к уходу в более лояльные иностранные юрисдикции.