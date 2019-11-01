МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding по итогам шести месяцев 2019-2020 финансового года (завершились 30 сентября) выросла в 3,47 раза в годовом выражении и составила 12,573 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,45 юаня (0,63 доллара) с 1,37 юаня (0,19 доллара) годом ранее. Выручка за период выросла в годовом выражении на 41%, до 32,73 миллиарда долларов.

За второй квартал чистая прибыль компании составила 9,898 миллиарда долларов, что в 3,9 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 3,44 юаня (0,5 доллара) против 0,95 юаня (0,13 доллара) годом ранее. Общая выручка Alibaba за квартал выросла на 40%, до 16,651 миллиарда долларов.

Компания также отмечает, что клиентская база в Китае на конец отчетного периода достигла 693 миллионов активных потребителей в год, увеличившись на 19 миллионов по сравнению с показателем на 30 июня 2019 года.

"Мы стремимся к тому, чтобы обслуживать более одного миллиарда активных потребителей в год и помочь продавцам достичь годового валового оборота в размере свыше 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов) к концу 2024 финансового года", — приводятся в релизе слова гендиректора группы Даниэля Чжана (Daniel Zhang).

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2019 года штат компании составляет 111,5 тысячи человек.