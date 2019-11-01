МОСКВА, 1 ноя — Dow Jones. Apple Inc. стала технологическим гигантом, переосмыслив такие гаджеты, как смартфон, планшет и смарт-часы. Однако, нацеливаясь на Голливуд, она придерживается совершенно другого сценария.

В пятницу компания планирует запустить видеосервис Apple TV+, который станет ее ответом другим медиа- и технологическим гигантам в борьбе за кошельки пользователей потокового видео. Apple TV+ должен стартовать с 9 программами, включая драматический сериал "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Каррелом. В числе других предложений – сериал "Видеть" (о том, как человечество в будущем лишилось зрения) и "Снупи в космосе" для детей.

Огромные размеры Apple, ее денежные средства на 100 млрд долларов и высокая маржа по прибыли означают, что она может позволить себе расходы на разработку и дистрибуцию нового контента. Кроме того, 900 млн пользователей iPhone и 500 млн пользователей других устройств Apple по всему миру станут огромной стартовой базой потенциальных подписчиков TV+.

Однако выход в развлекательный сегмент заставит Apple существенно отклониться от курса, поскольку ее подход к потоковым войнам во многом отличается от ее обычной стратегии.

Apple привыкла продавать iPhone, iPad и Mac значительно дороже, чем берут ее конкуренты за свои продукты. Компания контролирует собственную экосистему устройств и софта и осторожно выводит на рынок собственные продукты не чаще, чем раз в году.

За TV+ компания будет брать меньше, чем конкуренты, агрессивно продвигая свой сервис на чужих платформах.

Отзывы критиков на контент Apple TV+ были неоднозначными. Time написала, что "Утреннему шоу" недостает глубины и атмосферы популярных телевизионных шоу, в то время как Vulture (ресурс New York Media) назвал его "глянцевым, во многом убедительным новым сериалом". Критики Variety, освещающие события в Голливуде, отозвались без энтузиазма о других шоу Apple. По их словам, ни одно из них не является "достаточно ярким, чтобы заставить кого-то оплатить полную подписку на полностью новый потоковый сервис".

Голливуд играет ключевую роль в попытках гендиректора Тима Кука превратить Apple в сервисную компанию на фоне замедления продаж ее оригинальных продуктов. Продажи iPhone, наиболее прибыльного продукта компании, сократились на 14% за финансовый год по сентябрь, что привело к снижению общей выручки на 2% до 260,17 млрд долларов.

Однако Apple обладает бедной библиотекой развлекательного контента. Поэтому ее сервис обойдется подписчикам в 4,99 доллара в месяц, а при покупке нового iPhone, iPad или Mac им можно будет пользоваться бесплатно в течение года.

Netflix Inc., которая берет за свой наиболее популярный сервис 12,99 доллара в месяц, была первопроходцем в данной категории. В настоящее время ее библиотека насчитывает более 1500 сериалов и 4000 фильмов. Walt Disney Co. будет брать 6,99 доллара за подписку на Disney+, который выйдет через 11 дней после Apple TV+ и будет транслировать такие популярные франшизы, как "Звездные войны".

WarnerMedia, подразделение AT&T Inc., заявило во вторник, что ее сервис HBO Max, который должен запуститься в следующем году с такими классическими сериалами, как "Друзья", а также с оригинальным контентом, будет стоить 14,99 доллара в месяц.

Apple договорилась о том, что ее приложение Apple TV будет работать на устройствах Roku, Amazon Fire TV и на смарт-телевизорах от Samsung Electronics Co.

На конференции с аналитиками в среду Кук назвал запуск сервиса смелым шагом. По его словам, цена настолько низка потому, что Apple хочет привлечь максимальную зрительскую аудиторию. "Это позволит нам сосредоточиться на максимизации базы подписчиков", — отметил он.

Подход Apple к запуску нового контента представляет собой нечто среднее между стратегией Netflix "все и сразу" и постепенным подходом HBO и других игроков (одна серия в неделю). Сначала она предложит по три эпизода некоторых сериалов, в т. ч. "Ради всего человечества" (об американской космической программе в фантастическом мире, где Россия первой высадилась на Луну), а затем будет добавлять по одной серии в неделю. Другие сериалы, например, "Дикинсон" (о молодой Эмили Дикинсон) будут сразу доступны целиком.

Если Apple сможет привлечь 50 млн подписчиков TV+, т. е. примерно столько же, сколько обслуживает ее потоковый музыкальный сервис, это увеличит ее годовые продажи на 3 млрд долларов, считает аналитик Bernstein Research Тони Сакконаги. Этот стабильный поток выручки поможет ей снизить зависимость от iPhone, хотя он и невелик по сравнению с общими годовыми продажами Apple в размере более 250 млрд долларов.

При этом Apple хочет не только привлечь телезрителей, но и стимулировать их к подписке на другие сервисы, включая Starz и Showtime, доступ к которым будет возможен через телевизионное приложение, сообщили информированные источники. Изначально такие подписчики получат 30%-ную скидку на другие сервисы.

Такую бизнес-стратегию разработал Питер Стерн, который пришел в Apple в 2016 году. Ранее он занимался стратегией в Time Warner Cable Inc. В прошлом году Стерн, выпускник юридического факультета Йельского университета, стал отвечать за видео, новости, книги, iCloud и бизнес рекламных услуг Apple. В частности, он ищет способы продавать сервисы в виде пакетов услуг, а также продавать подписку напрямую потребителям, сообщили источники.

— Авторы Tripp Mickle, Tripp.Mickle@wsj.com, Joe Flint, joe.flint@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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