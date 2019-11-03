ТАЛЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Китайская высокотехнологичная компания Huawei обеспокоена соглашением о безопасности в сетях мобильной связи пятого поколения (5G), которое подписали Эстония и США, но по-прежнему уверена в своем бизнесе и инвестициях в прибалтийской стране, пишет в воскресенье газета Postimees.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и вице-президент США Майк Пенс подписали в пятницу соглашение о безопасности в сетях мобильной связи 5G, которое может исключить использование продуктов Huawei в республике. Согласно документу, Эстония обещает тщательно проверять, чтобы производитель оборудования был свободен от вмешательства правительства. При этом США ранее обвинили Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами и убеждают страны не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на 5G.

Глава Huawei в странах Балтии Рикки Чен выразил обеспокоенность возможным влиянием подписанного соглашения на бизнес компании в Эстонии. "Кибербезопасность — это технический вопрос, и его не стоит политизировать. Его нужно оценивать и контролировать на основе фактов и стандартов. Надеемся, что эстонское правительство примет правильное решение на основе интересов государства и эстонского народа. Как и прежде, мы уверены в своем бизнесе и инвестициях в отношении Эстонии", – сказал Чен Postimees.

Он также отметил, что обвинения США политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. "Ни у одного правительства или организации нет собственного капитала в Huawei или контроля над компанией в каком-либо виде", – подчеркнул Чен.