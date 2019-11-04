МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из ряда российских городов сообщают о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 16.00 мск. По данным Downdetector, 59% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 37% связаны с доставкой сообщений.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара и других городов РФ.