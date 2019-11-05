МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в текущем году закрыл 150 салонов, и компания рассматривает дальнейшее сокращение низкорентабельных офисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Компания закрыла эти 150 салонов во втором и третьем кварталах. Поясняется, что закрытие 120 из них в третьем квартале привело к улучшению показателя EBITDA. В настоящее время у "Вымпелкома" открыто чуть менее 3 тысяч собственных салонов и около 1,7 тысячи по франшизе. В конце сентября гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич сообщал, что считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, что позволит повысить эффективность их работы.

"Мы рассматриваем сокращение части низкорентабельных офисов монобренда в рамках повышения эффективности. Это естественный процесс после любых M&A. Конкретные планы не ставим, но низкорентабельные продажи для компании не привлекательны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из причин закрытия офисов — изменение предпочтений покупателей. "Нет потребности покупать "голые" SIM-карты, соответственно, все больше уходит в онлайн", — сказал представитель компании.