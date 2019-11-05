Компания Facebook поменяла логотип, чтобы ее не путали с соцсетью
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Facebook представила новый логотип, который был создан для того, чтобы пользователи продуктов компании могли отличить ее от одноименной соцсети.
В новом логотипе компании используются только заглавные буквы и специально созданный шрифт.
Компания Facebook первоначально была создана как одно приложение (социальная сеть), но в настоящее время в группе находятся несколько продуктов. Они помогают людям по всему миру общаться и развивать бизнес, отмечает компания.
Соцсеть Facebook при этом сохранит свой собственный бренд.
В ближайшее время компания планирует начать использовать новый логотип во всех своих продуктах и маркетинговых материалах, в том числе на официальном сайте, стартовых страницах Instagram и WhatsApp.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191105/830499823.html