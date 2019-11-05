МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Японская корпорация Fujifilm доведет свою долю в Fuji Xerox Co., Ltd до 100%, купив 25% акций компании примерно за 2,3 миллиарда долларов, отмечается в официальном релизе компании.

Fuji Xerox — совместное предприятие Xerox и Fujifilm, в котором американская компания владеет 25%-ной, а японская — 75%-ной долей. В компании работают около 47 тысяч человек. Компания производит принтеры и копиры в основном для Азиатского-Тихоокеанского региона.

Таким образом, Fujifilm станет единоличным владельцем Fuji Xerox, которая будет действовать как дочерняя компания. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, и ожидается, что она завершится в текущем месяце.

В рамках сделки, оцениваемой в 253 миллиарда иен, Fujifilm также согласилась прекратить судебный процесс, возбужденный против Xerox в июне 2018 года. Японская компания уже выиграла судебное разбирательство в США по делу об отказе американской от слияния с ней, но в рамках отдельного судебного иска также потребовала от Xerox возмещения убытков в 1 миллиард долларов за разрыв контракта.

"Эта сделка является идеальным шагом для Fuji Xerox и Fujifilm, которые… отражают наше стремление создавать инновационные продукты, способствующие развитию общества", — приводятся в пресс-релизе слова председателя и исполнительного директора Fujifilm Сигетаки Комори (Shigetaka Komori).

Японская Fujifilm основана в 1934 году и специализируется на продукции, связанной с фотографией и изображениями. Компания также занимаемся инновациями в области медицины, материалов с широкими функциональными возможностями, а также в других высокотехнологичных областях. Корпорация Xerox Corp. была основана в 1906 году в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Специализируется на разработке технологий в области печати и управления документами. Стала первой компанией, наладившей массовый выпуск копировальных аппаратов собственной конструкции.