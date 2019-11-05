МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО) и штрафах за его нарушение.

Документ, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО.

Причем перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ".

Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.

Законопроект, во-первых, направлен на защиту прав потребителей, а во-вторых, "будет способствовать развитию деятельности наших российских ИТ-компаний, которые производят данные информационные продукты, и поставит их в равную высококонкурентную среду с иностранными крупными корпорациями", заявил на заседании Госдумы член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев. Именно поэтому, по его словам, комитет и предложил принять законопроект.