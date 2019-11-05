ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — ПРАЙМ. Американский производитель программного обеспечения Microsoft и финский производитель сетевого оборудования Nokia заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения преобразований и инноваций в различных отраслях, включая облачные технологии, искусственный интеллект (AI) и интернет вещей (IoT), сообщается во вторник в совместном пресс-релизе компаний.

"Объединение опыта Microsoft в интеллектуальных облачных решениях и сил Nokia в построении деловых и критически важных сетей откроет новые сценарии подключения и автоматизации. Мы рады возможности, которые это создаст для наших совместных клиентов в разных отраслях", — отметил исполнительный вице-президент Microsoft Azure Джейсон Цандер.

"Мы очень рады объединить критически важные сети Nokia с облачными решениями Microsoft. Вместе мы ускорим процесс цифровой трансформации, стимулируя экономический рост и производительность как для предприятий, так и для поставщиков услуг", — сказала президент Nokia Enterprise и главный директор по стратегии Катрин Бувак.

В сообщении уточняется, что, объединяя облачные решения Microsoft и опыт Nokia в области критически важных сетей, компании получают возможность помочь предприятиям и поставщикам услуг связи преобразовать свой бизнес. Компании будут стимулировать промышленную оцифровку и автоматизацию на предприятиях и предлагать новые услуги корпоративным клиентам.

Отмечается, что первой компанией, где будет внедряться совместный опыт, станет британский телекоммуникационный конгломерат BT.

Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники, штаб-квартира расположена в Редмонде, Вашингтон, США.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей, штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия.