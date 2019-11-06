МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Выручка одного из крупнейших в РФ сотовых операторов Tele2 по МСФО в третьем квартале выросла на 15,5% в годовом выражении — до 43,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыли увеличилась примерно в 2 раза, до 3,4 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA составил 18 миллиардов рублей, что на 47,1% больше, чем годом ранее. Рентабельность EBITDA достигла 41,9%, увеличившись на 9 процентных пунктов по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Соотношение долга к EBITDA сократилось на 34% и составило 1,9.

"Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. …Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – "цифровым" клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании", — приводятся в сообщении слова гендиректора Tele2 Сергея Эмдина.