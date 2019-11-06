МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Власти РФ обсуждали снижение доли государства в крупнейшем в России телекоммуникационном операторе "Ростелеком" до 25%, но решили сохранить контроль в компании по настоянию правоохранительных органов, рассказал журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"В "Ростелекоме" у нас и так 50%. Там же речь о "Ростелекоме", если не ошибаюсь, шла о снижении до 25%. Правоохранительные органы настояли, чтобы там был контроль", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, почему Минфин, предлагая возобновить дискуссию о приватизации крупнейших компаний, не включил в свой список "Ростелеком".

В настоящее время основным акционером "Ростелекома" является Росимущество, ему принадлежит 48,71% обыкновенных акций оператора (в уставном капитале — 45,04%). Госкорпорация ВЭБ.РФ владеет 4,29% обыкновенных акций (в уставном капитале — 3,96%). Доля дочерней структуры "Ростелекома", ООО "Мобител", в обыкновенных акциях оператора составляет 10,49%, в привилегированных — 30,79%.

Моисеев напомнил, что вопрос о включении компании в план приватизации обсуждался еще в 2012-2013 годах. "Но из-за того, что "Ростелеком" владеет линиями правительственной связи, было принято решение, что там необходимо оставить контроль", — пояснил замминистра.

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в Госдуму одновременно с проектом бюджета на следующую трехлетку, предусматривал снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК, однако позже Минэкономразвития заявило, что не планирует приватизацию этих компаний.