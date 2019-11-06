МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Американская корпорация Xerox рассматривает поглощение производителя персональных компьютеров и принтеров HP, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Xerox может предложить за HP сумму выше рыночной стоимости компании, капитализация которой составляет 27 миллиардов долларов, говорят источники. Они подтвердили, что совет директоров Xerox обсудил возможность сделки во вторник, она может быть оплачена наличными и акциями.

Однако нет никаких гарантий, что предложение будет сделано, поскольку капитализация HP, недавно сменившей руководство, в три раза выше, чем у Xerox.

Информация о возможной сделке появилась спустя всего один день после того, как Xerox объявила о продаже своей доли в Fuji Xerox Co., на которой компания планирует выручить более 2 миллиардов долларов. В рамках сделки японская Fujifilm также согласилась прекратить судебный процесс против Xerox, отклонив иск на сумму более 1 миллиарда долларов. Источники также свидетельствуют, что Xerox получил неформальное обязательство по финансированию от крупного банка.

Как отмечает Wall Street Journal, слияние Xerox и HP объединило бы две некогда успешные компании и позволило бы им переформатировать бизнес в нынешней ситуации снижения спроса и потребностей в печатных документах. Аналитики также считают, что низкий спрос на печатные документы повлечет за собой слияние компаний в этой сфере.