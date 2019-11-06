МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. МТС запустит систему возврата НДС иностранцами с покупок в РФ — tax free — в своей розничной сети до конца 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

Как уточняется, на первом этапе планируется подключить 130 магазинов в 10 городах России, затем сервис будет распространяться на все офисы продаж МТС.

"В декабре 2019 года к системе tax free будут подключены салоны МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Самаре. Данные города принимают наибольший поток иностранных туристов и рекомендованы Минпромторгом к пилотному проекту tax free", — говорится в сообщении.

В качестве партнера проекта выступает российский оператор HI.SKY Tax Free, отмечает компания. С помощью сервиса иностранные покупатели смогут возвращать до 12% от стоимости купленных товаров в МТС. Tax free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. При этом сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учетом НДС.

"На данный момент мы наблюдаем увеличение потока иностранцев во многих городах России. Заметная доля туристов заинтересована в покупке электроники в России, и теперь у них будет возможность приобрести гаджеты еще выгоднее за счет возврата части потраченных средств", — отметил директор по развитию бизнеса розничной сети МТС Павел Суховаров, слова которого приведены в сообщении.