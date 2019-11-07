МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России вместе с другими силовыми ведомствами к концу 2021 года намерено разработать свои предложения по способам ареста криптовалют и других виртуальных активов.

Как пишет РБК в четверг со ссылкой на источник, знакомый с соответствующими поручениями коллегии МВД от 1 ноября текущего года, помимо технических сложностей арестам таких видов активов мешает неопределенный статус "крипты" на территории России.

Правовой механизм ареста виртуальных активов необходим для их конфискации.

До 31 декабря 2021 года соответствующие предложения должны разработать вместе с МВД Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, министерство юстиции, ФСБ, ФТС и ФССП, а также Верховный суд РФ.

Представитель компании Group-IB (специализируется на борьбе и предотвращении киберпреступлений) подтвердил изданию информацию о том, что мера возможности ареста виртуальных активов обсуждается вместе с другими предложениями по борьбе с ИТ-преступлениями.