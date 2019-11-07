МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российские компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, объединятся в альянс или консорциум, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в преддверии конференции AI Journey.

Сбербанк в июле подписал с российским правительством соглашение о намерениях по развитию технологии искусственного интеллекта. Позже глава банка Герман Греф сообщил, что в рамках соглашения поставлена цель обеспечить вхождение страны в лидеры по развитию этой технологии, в данную работу планируется привлечь "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть" и другие компании.

"Сейчас искусственным интеллектом занимается огромное количество компании и частных лиц. В соответствии с соглашением будет создаваться альянс или консорциум основных компаний, которые развивают искусственный интеллект", — рассказал Ведяхин, добавив, что подробно данный вопрос будет обсуждаться на конференции.

Первый зампред правления Сбербанка также напомнил, что в настоящее время идет работа над федеральным проектом, который должен быть представлен президенту РФ Владимиру Путину до 15 декабря.

"Это большая работа, многие страны прошли похожий путь за несколько лет, у нас же на это ушло чуть более полугода. Мы работаем вместе с правительством и задача у нас очень амбициозная, делаем все возможное, чтобы выполнить все в установленный срок", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.