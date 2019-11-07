МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО в третьем квартале составила 83,727 миллиарда рублей, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль выросла на 12% — 6,412 миллиарда рублей. Показатель OIBDA составил 27,896 миллиарда рублей, увеличившись на 2%. Рентабельность по этому показателю снизилась до 33,3% с 34,4%.

В сообщении также сказано, что "Ростелеком" подтвердил прогноз по темпам роста выручки и OIBDA по итогам 2019 года на уровне 3%.

"Фактические достижения за девять месяцев и наши оценки результатов деятельности до конца текущего года позволяют нам подтвердить наш прогноз по выручке и OIBDA на 2019 год: мы ожидаем, что эти показатели вырастут не менее чем на 3%", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.

Прогноз по капзатратам компания ожидает в прежних пределах 65-70 миллиардов рублей с учетом 7 миллиардов рублей "регуляторного capex и без учета реализации госпрограмм".

По итогам 2018 года выручка "Ростелекома" выросла на 5% — до 320,2 миллиарда рублей. Показатель OIBDA увеличился на 4% — до 100,9 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA немного сократилась — до 31,5% с 31,7%. Чистая прибыль увеличилась на 7% — до 15,012 миллиарда рублей.