МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. ФГУП РТРС, осуществляющее трансляцию каналов первого и второго мультиплекса в цифровом формате, может стать альтернативным выбором в случае принятия закона о единой технологической платформе по доставке телевизионного контента в интернете наряду с платформой "Витрина ТВ". Обе эти организации могут стать уполномоченными по передаче обязательных общедоступных каналов в сети, считает зам руководителя РТРС Виктор Пинчук.

Он подтвердил "Прайм" готовность ФГУП к распространению в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. В РТРС также указали на то, что в случае принятия закона предприятие готово обсуждать возможные варианты взаимодействия с "Витриной ТВ", включая предоставление услуг стримингового вещания.

"Мы поддерживаем открытую конкуренцию и готовы как конкурировать так и выстраивать взаимодействие с РТРС, — прокомментировал ситуацию представитель "Витрины ТВ". — Мы видим, что развитие новых способов распространения ТВ-сигнала и форм его потребления требует создания новой технологичной инфраструктуры".

Помимо ОТТ-вещания, унификации и внедрения единых стандартов требуют интерактивные технологии ТВ-вещания, такие как HbbTV и Addressable ТВ или просмотр ТВ-контента по запросу. Есть большой потенциал сотрудничества РТРС и "Витрина ТВ" в рамках технологического опыта и экспертиз в вопросах распространения ТВ-контента и обеспечения всех зрителей РФ качественным контентом и интерактивными сервисами во всех средах, добавил он.