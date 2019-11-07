МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российская "дочка" компании Apple в 2018 году вновь возглавила рейтинг дочерних структур иностранных ИТ-компаний в России по размеру выручки. Как пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра TAdviser, совокупная выручка 50 крупнейших российских "дочек" иностранных ИТ-компаний в прошлом году достигла 965 млрд рублей, это на 27% выше показателя 2017 года.

В рейтинге Apple сохранила позицию лидера. Выручка дочерней структуры в России — "Эппл Рус" — выросла на 29% и превысила 197 млрд рублей.

Состав топ-10 остался прежним:

Apple — 197 млрд рублей, рост — 29%

Huawei — 132 млрд рублей, рост составил 114%

LG Electronics — 81,8 млрд рублей, рост — 7%

Samsung — 60,3 млрд рублей, рост составил 11%

Google — 59,8 млрд рублей, рост — 32%.

Google — 59,8 млрд рублей, рост составил 32%

SAP СНГ — 37,58 млрд рублей, рост — 10%

Siemens — 36,2 млрд рублей, снижение составило 1%

Schneider Electric — 34,59, рост — 6%

Cisco — 31,89 млрд рублей, рост — 16%

Dell-EMC — 31,4 млрд рублей, рост — 45%.

Отмечается, что если китайская Huawei и американская Apple в текущем году продолжат расти теми же темпами, что и в 2018 году, то "дочка" Huawei выйдет на первое место в рейтинге по размеру выручки.