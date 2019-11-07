МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российская "дочка" компании Apple в 2018 году вновь возглавила рейтинг дочерних структур иностранных ИТ-компаний в России по размеру выручки. Как пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра TAdviser, совокупная выручка 50 крупнейших российских "дочек" иностранных ИТ-компаний в прошлом году достигла 965 млрд рублей, это на 27% выше показателя 2017 года. 

В рейтинге Apple сохранила позицию лидера. Выручка дочерней структуры в России — "Эппл Рус" — выросла на 29% и превысила 197 млрд рублей.

Состав топ-10 остался прежним: 

  • Apple — 197 млрд рублей, рост — 29%
  • Huawei — 132 млрд рублей, рост составил 114%
  • LG Electronics — 81,8 млрд рублей, рост — 7%
  • Samsung — 60,3 млрд рублей, рост составил 11%
  • Google — 59,8 млрд рублей, рост — 32%.
  • Google — 59,8 млрд рублей, рост составил 32%
  • SAP СНГ — 37,58 млрд рублей, рост — 10%
  • Siemens — 36,2 млрд рублей, снижение составило 1%
  • Schneider Electric — 34,59, рост — 6%
  • Cisco — 31,89 млрд рублей, рост — 16%
  • Dell-EMC — 31,4 млрд рублей, рост  — 45%.

Отмечается, что если китайская Huawei и американская Apple в текущем году продолжат расти теми же темпами, что и в 2018 году, то "дочка" Huawei  выйдет на первое место в рейтинге по размеру выручки. 