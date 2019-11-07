МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" представила беспилотного робота-курьера, пока аппарат тестируется на территории штаб-квартиры "Яндекса", говорится в сообщении компании.

Автономный аппарат высотой около полуметра может ездить по городским тротуарам со скоростью ходьбы пешехода. Он используется для перевозки небольших грузов. За сходство с луноходом робот получил название "Яндекс.Ровер".

"Первые несколько роботов уже пробуют себя в деле. Они возят документы от дверей штаб-квартиры "Яндекса" до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. "Ровер" умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару, может делать всё это даже в темноте", — говорится в сообщении.

В будущем "Ровер" может вписаться в экосистему "Яндекса": его можно использовать в "Яндекс.Еде" и "Яндекс.Лавке", для доставки товаров из интернет-магазина "Беру" или в складской логистике. После завершения испытаний "Яндекс" рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям.

"При создании "Ровера" мы использовали наши наработки в области беспилотного управления. Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали всё с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа "последней мили" в логистике", — приводятся в сообщении слова руководителя направления беспилотных автомобилей в "Яндексе" Дмитрия Полищука.