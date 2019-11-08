МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey. Суперкомпьютер создан специально для решения задач искусственного интеллекта, рассказали в банке.

"Я с гордостью хочу представить вам "Кристофари". Это самый мощный компьютер в России", — заявил он, добавив, что это основной "ингредиент" облака AI в Сбербанке. Ожидается, что суперкомпьютер выведет скорость обучения моделей на новый уровень.

Компьютер был создан совместно с компанией Nvidia. По мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место — в мире.

Рафаловский пояснил, что суперкомпьютер назван в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

В банке сообщили, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в облаке даст пользователям возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.