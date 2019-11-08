МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Китайская компания Alibaba может начать листинг в Гонконге на сумму 11 миллиардов долларов в день крупнейшей в мире 24-часовой глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Alibaba планирует начать привлечение финансирования в Гонконге на сумму в 11 миллиардов долларов 11 ноября, надеясь использовать день наибольших продаж в году — День Холостяка — чтобы пробудить интерес к… листингу", — сообщила газета. По данным одного из источников, если слушание по листингу в фондовой бирже Гонконга (HKSE) пройдет успешно, то цена листинга может быть определена в конце следующей недели.

О том, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на листинг на бирже Гонконга, сообщалось в июне. Ожидалось, что цена листинга составит 20 миллиардов долларов, но в четверг газета сообщила, что листинг может быть оценен только в 10-15 миллиардов долларов и наиболее вероятно составит около 11 миллиардов. В октябре СМИ сообщали, что Alibaba планирует получить одобрение листинга у регулятора Гонконга вскоре после 11 ноября и может разместить свои акции в конце ноября или в начале декабря текущего года.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 90-х годов XX века в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и не имели подруг жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние 10 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых. В 2018 году в День Холостяка продажи Alibaba превысили рекордные 30 миллиардов долларов. Газета отмечает, что суммарно потребители потратили в тот день 45 миллиардов долларов.