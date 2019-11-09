МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания Facebook заявила, что удалит из соцсети все упоминания предполагаемого имени осведомителя, который подал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN.

Ранее ряд СМИ распространяли сообщения о том, что, вероятно, осведомителем является Эрик Чарамелла. В частности сообщалось, что 33-летний аналитик ЦРУ Чарамелла является специалистом по России и Украине. Отмечалось, что в последние годы администрации президента Барака Обамы и первые месяцы работы администрации Трампа он работал в Совете Национальной Безопасности, где возглавлял отдел, занимающийся Украиной.

"Любое упоминание предполагаемого имени осведомителя нарушает нашу политику по борьбе с причинением ущерба, согласно которой раскрытие информации о свидетелях, информаторах или активистах запрещено", — приводит телеканал заявление представителя Facebook.

По словам представителя компании, Facebook "удаляет все упоминания предполагаемого имени осведомителя" и пересмотрит это решение, если имя будет широко освещено в СМИ или будет озвучено государственными деятелями.

Демократы 24 сентября инициировали парламентское расследование после жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.

В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.

Трамп обвинения в попытке организации иностранного вмешательства в выборы в США отрицает.