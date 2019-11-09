МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект является возможностью для российской экономики двигаться вперед, при этом бояться сокращения рабочих мест не нужно, в ближайшие пять лет технология создаст много новых рабочих мест, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на конференции AI Journey.

"Если говорить о ближайших пяти годах, то это влияние не будет массовым. Нам еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике, промышленности, чтобы это внедрение шло массово", — прокомментировал он вопрос модератора о влиянии искусственного интеллекта на рабочие места в России.

Орешкин отметил, что для России искусственный интеллект – это благо и возможность двигаться вперед.

"Бояться сокращения количества рабочих место точно не стоит, потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, это рабочие места, на которые сложно найти людей…. Поэтому, скорее, мы увидим больше рабочих мест, и задача – сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам", — считает он.

Министр подчеркнул, что если смотреть на опыт стран-лидеров по внедрению искусственного интеллекта, то там не наблюдается роста безработицы в связи с этим процессом.

"Мы видим, что структурная безработица во всем мире снижается, а производительность труда тоже замедляется. Это означает, что опасаться нужно не того, что будет быстро внедряться технология и менять рынок труда так, что человек не будет за этим поспевать", — добавил Орешкин.