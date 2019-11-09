МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Уровень развития искусственного интеллекта в настоящее время находится на достаточно низком уровне, и говорить о полной замене человека очень преждевременно, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Текущий уровень развития искусственного интеллекта, он еще самый низкий — это замена типичных операций, поиск типичных зависимостей в данных. До полной замены человека еще очень-очень далеко. Я думаю, не факт, что мы дождемся этого на моем веку, и на вашем тоже вряд ли", — сказал Орешкин на встрече со студентами Московского института стали и сплавов.

Он отметил, что искусственный интеллект позволяет делать более эффективно типовые операции, экономит время на рутинные дела. По его словам, возможности искусственного интеллекта могут быть востребованы в любой области, в частности, в здравоохранении.

"Например, врачи, к сожалению, много рабочего времени уделяют не работе с пациентом, не анализу данных, а заполнению форм, бумажек и так далее. Применение одной из технологий искусственного интеллекта — распознавание речи — может позволять врачу надиктовывать информацию, которая будет автоматом попадать во все системы и тем самым освобождать время врача", — рассказал Орешкин.

Кроме того, применение искусственного интеллекта как помощника врача может серьезно повысить качество его работы. "Например, (искусственный интеллект — ред.) может проанализировать снимки человека, сопоставив их с базой снимков, собранных за последние несколько лет по всей стране, и понять с высокой вероятностью, что с этим человеком будет происходить дальше, какой у него вероятный диагноз", — пояснил министр.

"Такие системы — это то, что мы, я надеюсь, у нас в стране увидим в ближайшие 10 лет, для этого предстоит еще много поработать — у нас нет ни базы снимков, много чего еще необходимо, чтобы такую работу вести", — добавил Орешкин.