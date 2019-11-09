МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершил первый раунд инвестиций в российского разработчика и производителя инновационных хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST), прорабатывается вопрос включения роботов в систему ОМС, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ объявляет о завершении первого раунда инвестиций в Assisted Surgical Technologies (AST)", — отмечает фонд. Объявление состоялось в рамках форума AI Journey.

Робот позволит сократить стоимость хирургических операций примерно в пять раз по сравнению с иностранными аналогами благодаря передовым решениям и компактности конструкции российского образца. Производство пилотных прототипов будет организовано на отечественных предприятиях. Ожидается, что качество роботохирургии значительно повысится за счет внедрения цифровых приложений, в том числе искусственного интеллекта, а также систем удаленного управления роботом.

AST рассчитывает занять до 50% отечественного рынка в таких видах медицинских услуг как абдоминальная, гинекологическая и урологическая хирургия. Активно прорабатывается вопрос включения российского робота в систему ОМС и замены части лапароскопических операций роботизированной хирургией. В планах компании выход на рынки Китая, других стран Азии, а также поставки оборудования на Ближний Восток и в Европу.

"Разработка хирургических роботов на основе искусственного интеллекта с применением уникальных технологических решений позволит AST обеспечить производство оборудования, превосходящего зарубежные аналоги, реализовать экспортный потенциал продукции на мировом рынке и повысить уровень медицинского обслуживания и доступности новых технологий для населения. Инвестиции РФПИ направлены на достижение целей национального проекта "Здравоохранение", а также импортозамещение иностранного медицинского оборудования", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Инвестиции осуществлены в рамках механизма "Инвестиционный лифт" по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал. Вложения поддержат разработку и получение компанией патентной документации, дальнейшее проведение клинических исследований и производство промышленных образцов.