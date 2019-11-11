МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство России согласовало параметры консолидации "Ростелекомом" 100% Tele2, соответствующая директива уже подписана, сообщил РИА Новости официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

"Директива подписана. Параметры сделки согласованы", — сказал он.

Президент РФ в начале октября подписал указ об увеличении доли участия "Ростелекома" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций "Ростелекома", при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

Как сообщила ранее в понедельник газета "Коммерсант", ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии "Ростелекома" примерно на 708 миллионов голосующих акций, что, согласно котировкам на 8 ноября, может оцениваться в 56 миллиардов рублей. Тем не менее, согласно акционерному соглашению с государством, банк не сможет в течение 4 лет распоряжаться 8,4% компании. Впоследствии эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в "Ростелекоме" снизится до 43%. Пока же совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБ.РФ, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у "Мобитела").

По данным газеты, одновременно с выкупом допэмиссии ВТБ, дочка "Ростелекома" "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB (владеет 55% Tele2) заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге"(владеет 45% Tele2). Еще 45% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелеком" выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил РИА Новости основные параметры сделки.