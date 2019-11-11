МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Большинство российских операторов не планируют повышать стоимость услуг связи в следующем году, сообщили РИА Новости представители компаний.

Газета "Известия" ранее в понедельник со ссылкой на аналитиков написала, что тарифы на сотовую связь в РФ вырастут в 2020 году. Среди причин указывались компенсация потери доходов операторами из-за отмены внутреннего роуминга в этом году, а также расходы, связанные с исполнением так называемого "пакета Яровой" и рост курса доллара.

В пресс-службе МТС сообщили, что компания намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. "Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет", — добавил собеседник агентства.

Представитель Tele2 также опроверг данное сообщение. "Пока таких планов нет", — сказал он.

Представитель компании "Вымпелком" сообщил, что компания будет следить за изменением рыночной ситуации, однако повышать стоимость услуг в 2020 году пока не планирует. "На данный момент не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации. "Билайн" на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для наших клиентов, отказавшись от повышения цен в любом формате", — указал он.

В пресс-службе "Мегафона" воздержались от комментариев.