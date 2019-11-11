МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "ВТБ Капитал" продает свою долю в болгарском операторе Vivacom компании United Group, сообщил в понедельник банк ВТБ.

"ВТБ Капитал" полностью выходит из состава акционеров Vivacom в рамках сделки по продаже болгарского телекоммуникационного оператора компании United Group. Решение о приобретении Vivacom таким признанным игроком в медиа и телекоммуникационной отрасли Юго-Восточной Европы, как United Group, в очередной раз подчеркивает сильные рыночные позиции и дальнейшие перспективы Vivacom", — говорится в сообщении.

"ВТБ Капитал" присоединился к консорциуму VTL в 2015 году для инвестирования в Vivacom, и за это время в партнерстве с соинвесторами консорциума и новыми владельцами компании удалось значительно повысить стоимость компании, сохранить лидирующие позиции телеком-оператора на болгарском рынке, тем самым повысив привлекательность компании для иностранных инвесторов, заявили в ВТБ.