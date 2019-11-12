ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Эвакуацию людей при возникновении цунами и других стихийных бедствий с помощью беспилотников впервые в мире протестировала финская корпорация Nokia в японском городе Сендай, сообщает компания во вторник.

Сендай входит в число городов, больше всего пострадавших при землетрясении и цунами в Японии в 2011 году.

В рамках эксперимента Nokia развернула сеть LTE над потенциальным районом бедствия. Компания транслировала на данную территорию голосовые сообщения в записи и в реальном времени, используя громкоговорители, HD-камеры и тепловизоры, установленные на дронах Nokia. Также проводился воздушный мониторинг с использованием потоковой передачи HD-видео и данных тепловизоров с дронов.

Во время смоделированного стихийного бедствия участники эксперимента смогли выдать эффективное предупреждение о цунами для эвакуируемых в прибрежных районах через динамик беспилотника, а также наблюдать за прибытием цунами с помощью изображений с камер дронов. Беспилотники также вели людей к местам эвакуации, передавая указания и контролируя движение.

"Использование этих беспилотников, по-видимому, очень эффективно для обеспечения безопасности города Сендай и его окрестностей. Демонстрация Nokia показала, что мы должны быть в состоянии быстрее реагировать и предоставлять более качественную информацию людям в наиболее пострадавших районах во время потенциальной катастрофы. Мы очень надеемся, что Nokia Drone Networks поможет нам снизить риск для наших граждан", — отметил мэр города Сендай Казуко Кохри (Kazuko Kohri), его цитата приводится в сообщении финской компании.

Nokia Drone Networks — это готовое решение, состоящее из одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов, оснащенных подвесами с HD-камерами и тепловизорами, беспроводной сетью LTE, центром управления полетами беспилотников и приложений для анализа видео. LTE/4G обеспечивает бесперебойную и безопасную связь, что делает его более подходящим для критически важных случаев использования, чем технология на основе Wi-Fi. Дроны также могут летать над населенными районами с ограниченным риском и с лучшим контролем в сложных погодных условиях.

В 2017 году Nokia и мэрия города Сендай заключили соглашение о стратегическом партнерстве для повышения безопасности граждан и поддержки местной промышленности.

Nokia Corporation — финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Операционная прибыль в 2018 году составила 2,05 миллиарда евро. Клиентами являются операторы связи по всему миру, обслуживающие 6,1 миллиарда потребителей.