НОВОСИБИРСК, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России ожидает привлечения порядка 16 миллиардов рублей внебюджетных средств на развитие геномных технологий, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"На сами три геномных центра мирового уровня мы запланировали в бюджете 11 миллиардов рублей, но программа значительно шире, и она объединяет в себе ресурсы шести государственных программ. Это 111 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, мы планируем привлечь порядка 16 миллиардов (рублей — ред.) ресурсов внебюджетных", — рассказала Голикова на совещании о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ, которое проводит во вторник в Новосибирске премьер Дмитрий Медведев.

Она отметила, что начиная с 2020 года российским научным фондом будет поддержано до 15 четырехлетних проектов по созданию геномных лабораторий.

"На эти цели в 2020-2023 годах планируется потратить 3 миллиарда рублей. Это традиционные конкурсы, которые российский научный фонд проводит", — добавила Голикова.