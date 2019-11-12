МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Умная колонка" Mail.ru Group под управлением голосового помощника "Маруся" проходит завершающую стадию разработки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group.

"Мы подтверждаем факт разработки "умной колонки", — сказали в пресс-службе. Точные сроки ее запуска в продажу в компании не комментируют, отмечая, что "разработка находится на финальной стадии".

В последние годы интернет-компании стали все активнее разрабатывать "умные гаджеты".

Сейчас на российском рынке не так много подобных систем. Самой известной на сегодняшний день остается "Яндекс.Станция", которая появилась в 2017 году. Она рекомендует и включает музыку, подключается к телевизору и показывает кино, отвечает на вопросы и ставит напоминания.

В конце апреля источник РИА Новости рассказывал, что Mail.ru планирует выпустить "умную колонку," в которую будет встроен голосовой помощник. Собеседник агентства тогда говорил, что запуск "умной колонки" запланирован на октябрь.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.