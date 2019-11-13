МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay. Об этом сообщается на сайте компании. Компания Facebook поменяла логотип, чтобы ее не путали с соцсетью

Оценить новую услугу пользователи социальных сетей компании смогут уже на текущей неделе. Правда, пока только на территории США.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp",— сообщает компания.

Новая платежная система даст возможность пользователям делать покупки в приложениях, покупать билеты на мероприятия и организовать сбор средств.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует запустить собственную криптовалюту, но позднее стало известно, что запуск может не состояться в 2020 году, как изначально планировалось. После сложностей компании с проектом криптовалюты из-за позиций регулятора о своем отказе от участия заявили семь компаний из 28, изначально присоединившихся к проекту. Среди них: Mastercard, Visa, EBay, Booking.com, Stripe, PayPal и Mercado Pago.