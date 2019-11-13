МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сотовый оператор Теlе2 в рамках сделки был оценен в 240,5 миллиардов рублей, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.

"Сделка консолидации Теlе2 долго обсуждалась, долго готовилась… Мы консолидируем 55% в компании Теlе2. Для проведения этой сделки мы провели независимую оценку стоимости компании Теlе2, самого "Ростелекома", эту работу выполнял PWC, нашим финансовым консультантом по сделке выступал Citibank. По результатам оценки 100% собственного капитала Теlе2 было оценено в 240,5 миллиарда рублей", — сказал он.

Совет директоров "Ростелекома" одобрил сделку по консолидации 100% Tele2, говорится в сообщении компании. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2.

"ПАО "Ростелеком" объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" ("Tele2 Россия"). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке", — говорится в сообщении.

Сделка по приобретению 55% долей в "Tele2 Россия" состоит из трех частей. Первая — приобретение 10% долей в "Tele2 Россия" путем обмена на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе дочернего ООО "Мобител". Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 миллиарда рублей.

Вторая часть — приобретение 27,5% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" за денежные средства, привлекаемые в результате допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома", размещаемой по закрытой подписке в пользу банка ВТБ по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, сумма сделки — 66 миллиардов рублей.

Третья часть — приобретение 17,5% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" за денежные средства, сумма сделки — 42 миллиарда рублей.

"В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики "Ростелекома", — говорится в сообщении.

БРЕНД СОХРАНИТСЯ

"Ростелеком" планирует сохранить бренд Tele2 после консолидации 100% сотового оператора, говорится в сообщении "Ростелекома".

"После завершения сделки "Ростелеком" планирует: оставить "Tele2 Россия" самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд; обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития "Тele2 Россия" в ближайшие годы", — говорится в сообщении.

Помимо этого, "Ростелеком" сохранит менеджерскую команду "Tele2 Россия" и утвердит новую систему мотивации менеджмента. Также планируется обновить и представить стратегию группы компаний "Ростелеком" в течение первого полугодия 2020 года.

ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

"Ростелеком" передаст 10% своих акций компании "Телеком Инвестиции" — представителя интересов действующих акционеров Tele2, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.

"Обмен 10% акций, находящихся на балансе "Мобител", будет производиться со специальной проектной компанией "Телеком Инвестиции". Это российская компания, которая будет представлять интересы действующих акционеров Tele2. Структуру этой компании мы вам представить не можем, поскольку это интересы наших партнеров", — сказал он.

"Мы ориентируемся на то, что EBITDA Tele2 по итогам 2019 года может выйти на уровень 64 миллиардов рублей, с учетом, естественно, новых стандартов финансовых отчетностей МСФО. Это хороший результат, EBITDA от года к году серьезно увеличивается. Мы ориентируемся на то, что EBITDA по итогам 2020 года Tele2 standalone составит не менее 70 миллиардов рублей. Чистый долг компании сегодня составляет 120 миллиардов рублей", — добавил Осеевский.

Сейчас 55% Tele2 принадлежит Tele2 Russia Holding AB, которая на 50% принадлежит ВТБ, на 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова, на 10% — банку "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров.