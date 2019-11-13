МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Ростелеком" не будет выплачивать промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года, выплатит их в 2020 году, заявил президент компании Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции. Tele2 в рамках сделки была оценена "Ростелекомом" в 240,5 млрд рублей

В начале ноября он говорил, что решение о дивидендах "Ростелекома" за девять месяцев будет зависеть от условий сделки по Tele2. Одобренная советом директоров компании сделка по покупке 55% долей в "Tele2 Россия" состоит из трех частей, в том числе 17,5% будет выкуплено за денежные средства — 42 миллиарда рублей.

"Нашей стратегией является преемственность дивидендной политики, поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все те базовые принципы, которые были сформулированы — это ориентация не менее 75% чистого денежного потока, не менее 5 рублей на акцию… — мы подтверждаем и будем ориентироваться на эти подходы в дальнейшем", — сказал Осеевский.

"Мы обсуждали довольно подробно наши подходы к выплатам промежуточных дивидендов с учетом того, что нам надо консолидировать очень серьезный объем платежа — на уровне 42 миллиардов к середине первого квартала. Мы приняли решение, частное решение, хочу подчеркнуть, по итогам 2019 года не выплачивать промежуточные дивиденды, и выплатить их в полном объеме в соответствии с теми принципами дивидендной политики, которые я только что обозначил, летом 2020 года,", — добавил глава компании.