МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro вместо 15,4-дюймовой модели прошлого поколения, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это – первое крупное обновление линейки MacBook Pro за 3 года.

Кроме того, ноутбук получил более мощный процессор и обновленную клавиатуру. Благодаря использованию новых материалов и дизайну, обновленная "бабочка" не будет залипать и причинять дискомфорт во время работы.

Цена на новую модель будет начинаться от 2,399 тысяч долларов. В России версия на 512 ГБ будет стоить 199,990 тысячи рублей, цена за модель с памятью на 1 ТБ составит 232,990 тысячи рублей.

Apple стала использовать механизм "бабочку" в клавиатурах в 2015 году. Пользователи постоянно жаловались на залипающие клавиши и другие проблемы. В связи с этим Apple в мае предоставила 4-летнюю гарантию на ремонт клавиатуры пользователям определенных моделей.