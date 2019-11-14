МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО в третьем квартале выросла в годовом выражении на 1,4%, до 89,991 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль с учетом нового стандарта МСФО-16 составила 3,202 миллиарда рублей, сократившись в 2,4 раза с 7,744 миллиарда рублей за аналогичный период 2018 года. Без учета МСФО-16 чистая прибыль составила 3,973 миллиарда рублей, сократившись на 48,7%. Как поясняется в сообщении, существенный эффект на чистую прибыль оказал рост расходов в связи с привлечением дополнительных заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР.

Показатель OIBDA с учетом МСФО-16 составил 38,97 миллиарда рублей, увеличившись на 15,8%. Рентабельность по OIBDA выросла до 43,3% с 37,9%. Без учета МСФО-16 показатель OIBDA составил 33,67 миллиарда рублей, оставшись на уровне аналогичного периода 2018 года, а рентабельность снизилась на 0,5 п.п. – до 37,4%.

"Показатель OIBDA прошлого года содержал разовый положительный эффект от проведения чемпионата мира по футболу. Соответственно удержание OIBDA на том же уровне в третьем квартале 2019 года является хорошим результатом, который был достигнут в результате снижения отдельных видов затрат, таких как расходы на радиочастоты и коммерческие расходы", — говорится в сообщении.

Доходы от услуг мобильной связи снизились в третьем квартале на 1,5%, до 71,236 миллиарда рублей. В том числе выручка от передачи данных составила 27,242 миллиарда рублей (рост на 4,3%). Доходы от фиксированной связи сократились на 7,7% — до 7,67 миллиарда рублей. "В 2018 году было единоразовое увеличение потребления услуг компании в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу и был отменен внутрисетевой роуминг в стране. Без данных факторов сервисная выручка показала бы рост по итогам отчетного квартала", — приводятся в сообщении слова финдиректора "Мегафона" Никиты Орлова.

Капзатраты компании снизились на 37,2% — до 11,607 миллиарда рублей. Свободный денежный поток для акционеров снизился на 4,2 миллиарда рублей — до 10,069 миллиарда рублей из-за роста расходов в связи с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР. Чистый долг снизился с 360,601 миллиарда рублей на 30 июня 2019 года до 350,290 миллиарда рублей на 30 сентября. Соотношение чистого долга к OIBDA составило 2,49, а без учета влияния МСФО-16 данный показатель составил 2,8.