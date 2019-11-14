МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Последнее обновление WhatsApp для Android существенно сокращает время работы смартфона, сообщает The Independent со ссылкой на жалобы пользователей в Google Play. Кроме того, в новой версии обнаружились и другие проблемы.

"К сожалению, с момента обновления, я не могу загрузить и отправить фото или видео", — жалуется один из пользователей.

Представители WhatsApp пока не прокомментировали ситуацию.

О тех же проблемах, по информации The Independent, сообщают также пользователи Google Pixel 3, Pixel 4, Huawei P20 Pro и некоторых моделей Xiaomi. Пользователи Iphone и других девайсов на iOS проблем с WhatsApp не обнаружили.



