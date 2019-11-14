МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") по РСБУ за девять месяцев текущего года снизилась на 48% в годовом выражении и составила 18,29 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка оператора выросла на 0,6% — до 215,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж уменьшилась на 13,5%, составив 44,54 миллиарда рублей. Прочие доходы выросли на 68,7%, до 17,15 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 2% — до 116,2 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения уменьшилась почти в 2 раза, до 23 миллиардов рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября составили 262,288 миллиарда рублей против 205,786 миллиарда рублей на конец 2018 года (рост на 27,5%). Краткосрочные обязательства на ту же дату составили 97,406 миллиарда рублей против 85,149 миллиарда рублей на конец прошлого года (повышение на 14,4%).

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшими акционерами которого являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).