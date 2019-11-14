МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Расписание и остановки общественного транспорта появятся в сервисе "Яндекс.Карты", таким образом, пользователю не надо будет переключаться на отдельное приложение "Яндекс.Транспорт", рассказал руководитель "Яндекс.Карт" Олег Левчук.

"Сегодня мы созрели и запускаем в "Яндекс.Картах" новый раздел — "Транспорт". Появится новая кнопка на главном экране", — указал он в ходе конференции, приуроченной к 15-летию "Яндекс.Карт".

В результате обновления "Яндекс.Карты" также смогут предлагать пользователям поездки не только на такси и метро, но и на каршеринге "Яндекс.Драйв".

"В "Яндекс.Картах" сегодня каждый день строится около 6 миллионов маршрутов. Это маршруты на автомобиле, маршруты на общественном транспорте, маршруты пешком или на велосипеде. Сегодня мы запускаем новую версию "Яндекс.Карт", в которой все эти варианты будут собраны на одном экране, чтобы их удобно было строить. А еще мы включаем "Яндекс.Драйв" в карты. Это означает, что когда вы будете строить маршрут, мы посмотрим, есть ли свободные машины рядом с вами, и предложим такой вариант", — пояснил Шевчук.

Позднее Левчук сообщил РИА Новости, что число пользователей "Яндекс.Карт" составляет 50 миллионов человек, ежегодный прирост пользователей мобильной версии составляет около 30%. Сервисом пользуются жители таких стран, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Турция. По данным компании, около 1,5 миллиона пользователей ежедневно строят маршруты, всего около 5 миллионов запросов про город получает сервис ежедневно.

Число ежемесячных пользователей сервиса "Яндекс.Народная карта" (позволяет пользователям самостоятельно редактировать "Яндекс.Карты") составляет около 10 тысяч россиян, каждый день они вносят более 50 тысяч правок, рассказала в ходе конференции руководитель картографического производства "Яндекс.Карт" Елена Шилова.