МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, входит в группу МТС) по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года сократилась на 13,7% — до 13,866 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка сохранилась на уровне аналогичного периода 2018 года, составив 28,75 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 21% — до 8 миллиардов. Доходы от предоставления нерегулируемых государством услуг частным клиентам, в том числе таких, как широкополосный доступ в интернет (ШПД), цифровое ТВ и другие новые сервисы, достигли 7,33 миллиарда рублей, показав рост более 24% к аналогичному периоду 2018 года.

Доходы от ШПД на массовом рынке выросли на 24%, достигнув 4,44 миллиарда рублей, доходы от предоставления услуг мобильной связи по виртуальной модели — на 28%, составив 1,32 миллиарда рублей, при этом их доля достигла 18% в выручке от предоставления нерегулируемых услуг населению по итогам этих трёх кварталов. Доходы компании от цифрового телевидения достигли 1,33 миллиарда рублей, показав рост более чем на 33%.

Прочие доходы за счет полученных процентных доходов по займам и прочим финансовым инструментам, уменьшения расходов на отчисления в резервы разного типа и других проектов составили 9,75 миллиарда рублей.

Общие расходы за счет повышения эффективности уменьшились на 7,2%, до 20,7 миллиарда рублей. Себестоимость снизилась на 6,7%, до 15,83 миллиарда рублей, управленческие расходы — на 14,1% до 2,67 миллиарда.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основной акционер — МТС, ему принадлежит 94,7% уставного капитала компании (99,2% обыкновенных акций). По оценке "ТМТ-Консалтинга", в 2018 году МГТС была лидером на московском рынке операторов ШПД с долей в 36%.