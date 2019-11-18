МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка золотая акция" интернет-компании, говорится в сообщении "Яндекса".

Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного и четко определенного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

Сейчас "золотая акция", держателем которой является Сбербанк, может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. "Когда "золотая акция" будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены (получается своеобразная "золотая акция 2.0")", — отмечается в сообщении. В нем также указано, что фонд не сможет влиять на операционную, стратегическую и экономическую деятельность "Яндекса". В то же время, в исключительных случаях он имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса".

"Яндекс" пригласил в совет директоров фонда представителей университетов, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения (в том числе ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО). Трех независимых директоров представят негосударственные организации: РСПП, школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы (Москва). В совет фонда также войдут руководители компании: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина. После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

"Очевидно, что как и любая крупная IT-компания, "Яндекс" должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке. Совет директоров проанализировал различные варианты решения данного вопроса. Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", – приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.

Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года.

Сбербанк в свою очередь сообщил, что получил обращение "Яндекса" с просьбой передать "золотую акцию" компании обратно, и правление банка рассмотрит его 19 ноября. "Мы получили обращение "Яндекса" с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее ("золотую акцию" — ред.) обратно в "Яндекс". Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра", — сообщили в пресс-службе банка.

Там также добавили, что в целом "позитивно и с пониманием относятся к инициативам "Яндекса".

Сбербанк стал держателем "золотой акции" интернет-компании в 2009 году, купив ее за один евро. Бумага дает банку право накладывать вето на продажу более 25% акций компании.

BUY BACK

В понедельник "Яндекс" сообщил также, что совет директоров одобрил проведение обратного выкупа акций компании на сумму до 300 миллионов долларов.

"Yandex N.V…. сегодня объявляет о том, что её совет директоров утвердил выкуп акций класса А Yandex N.V на сумму до 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении.