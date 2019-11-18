МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Опросные листы в привычном бумажном виде в ходе Всероссийской переписи населения в 2020 году будут использоваться только в 10% случаев и в основном в тюрьмах и военных частях, заявил РИА Новости советник руководителя Росстата Павел Смелов.

"Благодаря цифровизации переписи количество печатных переписных листов сократится на 90%, оставшиеся 10% — для мест, где использование устройств запрещено. Тираж бумажных бланков переписных листов для Всероссийской переписи населения 2010 года составлял порядка 200 миллионов, что касается грядущей переписи 2020 года, то основной план на данный момент – печать 10% бумажных бланков от необходимого объема — это около 20 миллионов бланков", — рассказал Смелов.

По его словам, полный отказ бумажных переписных листов пока невозможен. "У нас есть категории населения, которые мы не имеем права переписывать на электронных планшетах в силу ограничений правового свойства. Это военнослужащие, заключенные. А еще есть труднодоступные территории – без связи и интернета. Туда, конечно, переписчики поедут с бумажными переписными листами", — рассказал советник.

"Кроме того, пара переписных листов на случай внезапного выхода из строя электронного планшета будет лежать в сумке у каждого переписчика. Всегда должен быть план "Б", — добавил Смелов.

Всероссийская перепись населения будет проводиться в РФ с 1 по 31 октября 2020 года. По итогам переписи будет сформирована официальная статистическая информация о численности и структуре населения, его распределении по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом, образовательным уровнем.