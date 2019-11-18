МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Депутат от "Единой России" Антон Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.

"Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учетом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет (ГД по информполитике) поступило много отзывов, с которыми я ознакомился, — от экспертов, бизнеса, и там появились очень интересные проработанные идеи, которые я постараюсь включить в законопроект. Я планирую дорабатывать проект с учетом положительного отзыва правительства", — сказал Горелкин РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что после доработки проект будет перевнесен в Госдуму и принят.

Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.

Законопроект ранее подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Вместе с тем, согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20%, а 50% минус одной акцией, кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к "значимым" для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких информационных ресурсов.