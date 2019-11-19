МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% акций в совладельце Mail.ru Group "МФ-Технологии" у Газпромбанка и 1% акций компании у "Ростеха", общая стоимость сделки составит 11,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

"Mail.ru Group также уведомлена о том, что Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению миноритарной доли в компании АО "МФ Технологии" у Газпромбанка (в размере 35%) и корпорации "Ростех" (в размере 1%). Стоимость сделки составит 11,3 миллиарда рублей", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что интернет-холдинг не ожидает никаких изменений в управлении и стратегическом развитии компании в результате данной сделки.

"Закрытие сделки планируется до конца 2019 года", — сказано в сообщении банка.

Сбербанк в октябре сообщил, что подписал необязывающее соглашение о покупке у Газпромбанка доли в совладельце Mail.ru Group. Газпромбанк владеет акциями MRG через "МФ Технологии" — СП с участием банка, "Мегафона", "Ростеха" и USM Holdings. "МФ Технологии" владеет 5,23% экономической доли, дающих 58,87% голосов в интернет-компании. В свою очередь, доля Газпромбанка в СП — 35%. Таким образом, на долю Газпромбанка приходится около 20% голосующих акций MRG. Доля "Ростеха" в СП – 11%.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.