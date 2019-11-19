МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк, скорее всего, согласится продать "золотую акцию" обратно "Яндексу" по номинальной стоимости, заявил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

"Яндекс" в понедельник сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-компании. Позже банк сообщил, что получил обращение "Яндекса" с просьбой передать "золотую акцию" компании обратно, и правление банка рассмотрит его 19 ноября.

"Мы с пониманием и поддержкой относимся к инициативам "Яндекса". Вчера было объявлено, что они обратились к нам с просьбой о продаже им обратно "золотой акции". Сегодня на правлении будем этот вопрос рассматривать. И с высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться c их предложением и так же по номинальной стоимости, как мы ее покупали, продать им обратно нашу "золотую акцию" для того, чтобы они могли реализовать ту конструкцию, о которой они вчера объявили", — сказал он.

Отвечая на вопрос, связано ли соглашение о создании СП с изменениями в структуре управления "Яндекса", Хасис сказал: "Я думаю, нет никакой связи. Вы понимаете, что сегодня подписанные документы были давным-давно в процессе работы, и никакой связи между этими событиями нет".

Указывалось, что создаваемый фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, согласовывать сделки консолидации более 10% акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных россиян. Кроме того, гендиректор группы Аркадий Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса B и создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти. Таким образом "Яндекс" застраховался от резких изменений в структуре акционеров.

Эксперты связали решение о реструктуризации с законопроектом о значимых IT-ресурсах, который выдвинул депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин. Проект предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. После объявления "Яндекса" о реструктуризации Горелкин сообщил, что отзывает проект для доработки. При этом он заявлял РИА Новости, что это не связано с решением "Яндекса", и выразил уверенность, что проект после доработки будет принят.